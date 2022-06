Caos Nidi. Novelli: «Fare come Novara? Noi abbiamo fatto di più»

CASALE - In merito alla vertenza nidi di Casale, per la quale le 29 lavoratrici ex Eurotrend aspettano ancora la retribuzione di maggio (e gli arretrati, tra ferie, parti di tredicesima e permessi), Tonio Anselmo, segretario generale della Fisascat Cisl Alessandria-Asti aveva nei giorni scorsi esortato il Comune - a suo dire reo di non fare abbastanza - a seguire l'esempio di Novara, deliberando un fondo apposito per anticipare tali somme.

Dopo una prima replica dell'assessore ai servizi sociali Luca Novelli, arriva un secondo chiarimento dall'esponente della Giunta Riboldi. «I nostri uffici hanno parlato direttamente con l'ufficio di Novara, hanno visitato anche l'albo pretorio, non è stata fatta nessuna pratica né impegno di spesa ad hoc come sostengono i sindacati. Anche il Comune di Novara aspetterà le fatture come noi, con la differenza che loro non hanno pagato ancora nessuna mensilità (il riferimento è all'anticipo del 90% sulla retribuzione di aprile disposto dal Comune di Casale nei giorni scorsi nda)».