Misericordia: una nuova carrozzina per il trasporto disabili

CASALE - L’associazione Misericordia di Casale ha ricevuto una carrozzina per il trasporto disabili in dono dalla ditta Byem Global Safety s.r.l. di Casale Monferrato. Il nuovo presidio verrà utilizzato su uno dei pulmini in dotazione all’associazione e dedicati al trasporto di pazienti per visite mediche, ricoveri, dimissioni e/o trasferimenti verso altre strutture ospedaliere. L’associazione intende ringraziare per la generosa donazione che permetterà di aiutare la popolazione.

Chi avesse conoscere l’associazione e le sue principali attività può chiamare allo 0142 781010 oppure visitare il sito internet.