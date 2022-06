Fumetto e musica si intrecciano domani alla Comunità Ebraica di Casale

CASALE - Un nuovo doppio appuntamento culturale attende la Comunità Ebraica di Casale domenica 19 giugno. Domani sarà quindi una giornata che unirà aspetti diversi dell’arte e della tradizione ebraica, in questo caso fumetti e musica.

Alle ore 11.30 si inaugura la mostra 'Diario di un realista' che vede esposte in Sala Carmi 40 tavole di uno dei più acclamati illustratori e fumettisti israeliani contemporanei: Asaf Hanuka. Nata in collaborazione con Bao Publishing e inserita nel contesto di CasaleComics & Games (in pieno svolgimento in città), l’esposizione è un percorso attraverso i temi della pluripremiata striscia autobiografica di Hanuka, pubblicata in Italia nei tre volumi di 'Ko a Tel Aviv'.

Come spiega la curatrice Ada Treves, titolare della rubrica Comics&Jews di Pagine Ebraiche «Il disegnatore israeliano - vincitore dei maggiori premi internazionali dedicati al fumetto, tra cui il Gran Guinigi nel 2015 e l’Eisner Award nel 2016 - disegna se stesso. Ed è qualcosa che gli viene facile, e che porta a una sorta di auto analisi irriverente dove il personale e l’universale si intrecciano e si alimentano vicendevolmente arricchendosi di nuovi paradossi. Il tema centrale è sempre un’identità di difficile definizione: un ebreo che non crede in Dio, un cittadino israeliano dalla cultura araba, un disegnatore di successo che forse non crede troppo in se stesso. Qualcuno che in fondo ha un’identità segreta. Un supereroe, come spesso si disegna, qualcuno che ritiene a definirci sia più quello che nascondiamo rispetto a quello che decidiamo di lasciar trasparire».

Alle ore 17.15 è invece il momento della musica: riprende, infatti, la rassegna 'Musica nel complesso Ebraico', curata dal compositore Giulio Castagnoli che in dieci edizioni ha esplorato le pagine di autori noti e meno noti, a volte di origine ebraica a volte semplicemente ispirati da temi attinenti all’ebraismo. Ad esibirsi saranno Dario Destefano, docente ordinario di violoncello presso il Conservatorio Verdi di Torino (suona con un pregiato violoncello Santagiuliana - Vicenza 1821) e Giacomo Indemini, torinese, classe 1997, ma già violista con un notevole curriculum e affermazioni in concorsi internazionali.

Per l’occasione Castagnoli e i musicisti hanno selezionato musiche in cui sono evidenti le tracce della tradizione sefardita. Di Bach sarà possibole ascoltare la Suite in sol maggiore per violoncello solo, di Paul Hindemith la Sonata op.25 per violoncello solo, di Bach Loure - Gavotte en rondeau – Giga dalla Partita III per viola sola, di Beethoven il duetto 'degli occhiali' WoO 32 per viola e violoncello e infine dello stesso Giulio Castagnoli tre canti ebraici per viola e violoncello composti nel 1995.