Nuovi nomi per Jazz Re:found: a Cella Monte ci sarà anche Mace

CELLA MONTE - Si sta arricchendo l’offerta di Jazz Re:found, il festival musicale che quest’anno si terrà dall’1 al 4 settembre nel borgo di Cella Monte. Nuovi nomi sono stati recentemente annunciati e tra loro non può non spiccare Mace che verrà in Monferrato proprio per una tappa del suo Obe Live. L’artista è diventato famoso negli ultimi anni per aver prodotto moltissime canzoni che hanno spopolato in radio come ‘La canzone nostra’ con Blanco e Salmo o ‘Non vivo più sulla terra’ con Rkomi e Venerus (che già era stato ospite nell’edizione di Jazz Re:found l’anno scorso).

Ma non solo: ad arricchire la line up ci saranno anche Domi & Jd Beck, Moodymann, Mezerg, Nyege Nyege, AliA, Maria Chiara Argirò e Raffaele Costantino. Artisti di fama internazionale che si uniscono ai grandi nomi già presentati lo scorso aprile, come Ditonellapiaga e Quantic.