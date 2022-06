Il Po dall'alto: la secca negli scatti del tratto alessandrino

CASALE - In volo sui fiumi, il fotografo Roberto Zanero, decollato dall'aeroporto di Casale Monferrato, ieri ha sorvolato l'asta del Po da Casale fino all'altezza di Voghera, appena oltre il confine tra Piemonte e Lombardia, tra provincia di Alessandria e provincia di Pavia. Il reportage fotografico che ci offre, anche senza troppe parole, è in grado di testimoniare inequivocabilmente lo stato di sofferenza del bacino del più grande fiume d'Italia (inclusi alcuni affluenti), che così in secca viene solitamente osservato verso la fine dell'estate, e nemmeno tutti gli anni.

A dominare sono ghiaia e sabbia, che si notano particolarmente in corrispondenza dei ponti, con la maggior parte delle arcate completamente all'asciutto. Con una situazione così critica non possono rappresentare assolutamente una svolta le poche gocce di pioggia cadute in mattinata.