Al Balbo di Casale diminuiscono i sospesi e i non ammessi

CASALE - Terminate le operazioni di scrutinio, l'Istituto Balbo di Casale ha reso noto come in questo anno scolastico siano state abbattute le percentuali della serie storica dei non ammessi e dei sospesi rispetto al trend degli ultimi anni pre-pandemia.

«Tutto questo è stato possibile grazie ai percorsi sugli stili d’apprendimento e sul metodo di studio nel primo biennio (il progetto APPrendo coordinato dalla dottoressa Alessia Bobbio, con più di 500 alunni) - spiegano dalla scuola casalese - e alle molte attività di recupero e potenziamento che sono state possibili grazie al lavoro dei docenti sull’organico Covid (oltre alle molte attività sull’italiano come L2)».

Il successo formativo, quindi, è stato al centro dell’interesse dei vari consigli di classe, ma altrettanto importante è stato il benessere psicologico e relazionale degli studenti. Tra i vari indirizzi sono state minime le differenze percentuali tra non ammessi e sospesi: sui 1000 alunni circa scrutinati (escluse quindi i maturandi e i corsi serali che termineranno l’anno scolastico a fine giugno 2022) i sospesi sono stati il 14 % e i non ammessi il 4 %.