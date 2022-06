Museo Civico di Casale: nel weekend le visite alla nuova collezione Bistolfi

CASALE - Un Salone Vitoli tutto esaurito ha assistito sabato scorso alla presentazione ufficiale della nuova Collezione Bistolfi, il prezioso materiale esposto al museo Civico di Casale generosamente donato da Vanda Martelli nel gennaio 2021 in memoria del marito Andrea Bistolfi.

Gli interessati potranno ammirare la Collezione il sabato e la domenica durante quattro momenti giornalieri di visita: alle 11, alle 12, alle 16 e alle 17. Ingresso compreso con il biglietto del Museo Civico (5 euro).

Durante i mesi di giugno e luglio, inoltre, il conservatore del Museo, Alessandra Montanera, terrà quattro momenti di approfondimento sulla Collezione, a partire già da oggi, per proseguire il 30 giugno, il 7 e il 14 luglio. L’appuntamento per queste speciali occasioni è fissato alle ore 17 e non è necessaria la prenotazione. Ingresso a prezzo speciale di 3.60 euro.

Per chi volesse, invece, rivedere la conferenza di presentazione di sabato 18 giugno potrà ancora farlo collegandosi alla pagina Facebook della Città di Casale Monferrato.