StraPopolo, cena e quiz per un weekend di festa patronale

CASALE POPOLO - Dopo due anni di stop la comunità di Casale Popolo è pronta a festeggiare da questa sera la festa patronale di San Giovanni Battista con la processione che prenderà il via alle 20.30 da Cantone Corno per terminare alla chiesa parrocchiale. Dietro alla statua del Patrono saranno presenti, oltre alla banda di Santhià, i ragazzi delle Leve 2003 e 2004, gli animatori e i partecipanti al Grest giunto alla sua seconda settimana. Alle 21 la messa sarà quindi officiata da Monsignor Luciano Pacomio.

I festeggiamenti continueranno sabato 25 con la Strapopolo, corsa podistica giunta alla quindicesima edizione che si snoda lungo le vie del paese con il solito doppio percorso: a partire per primi saranno bambini e ragazzi (fino ai 14 anni). Il ritrovo è fissato in oratorio alle ore 18.45 per l’iscrizione e poi il trasferimento davanti alla chiesa di cantone Corno, con partenza prevista alle ore 19.15.

Per tutti gli altri partecipanti il via sarà dato alle 19.45 davanti all'oratorio, con un tragitto di circa 7 chilometri che tocca in pratica tutti i cantoni della frazione. Iscrizione a 5 euro comprensiva la maglietta di partecipazione. A seguire, sempre in oratorio la cena e il celebre quizi ‘Il Cervellone’. Si proseguirà ancora domenica 26 con la messa alle 11.15 e il successivo pranzo per la ‘Festa degli Anziani’.