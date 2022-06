Cella Monte tra i borghi d’Italia della Notte Romantica 22

CELLA MONTE - Sarà un concerto diffuso quello in programma per questa sera a Cella Monte, in occasione della Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia 2022. Un’iniziativa, aperta a tutti i musicisti, per animare le vie e le piazze del paese con la musica e non solo. Il pubblico avrà l’opportunità di partecipare con un percorso a piedi che partirà alle 21.30 in regione Sardegna. Dopo aver raggiunto Frazione Coppi, ci sarà del tempo per ascoltare aforismi e poesie; mentre la seconda parte del percorso prevede la visita all’esposizione di quadri di Gianni Colonna e il rientro a Cella Monte con uno stop dal team di astrofili per l’osservazione delle stelle e il brindisi di mezzanotte. È consigliato l’utilizzo di una torcia, la partecipazione è gratuita.