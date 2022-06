Junior Pontestura, tre gol per la Promozione

FELIZZANO - Tre gol - doppietta di Beltrame e Roccia - la vittoria, l'arrivo a tre, alla pari, la classifica avulsa. E la festa.

Junior Calcio Pontestura passa dalla delusione del ko casalingo di mercoledì con il Colleretto alla gioia per un traguardo storico.

Il 3-2 sul Psg, sul neutro di Felizano, permette alla squadra di Bellingeri di chiudere il girone finale a quota 6, come i rivali di giornata e come il Colleretto, vittorioso sul Momo. Ma i monferrini hanno dalla loro il numero di gol segnati negli scontri diretti fra le tre capoliste e sono in Promozione. Proprio con il Psg, beffando il Colleretto.

Una categoria in cui la provincia sarà molto rappresentata e con ambizioni nel prossimo campionato