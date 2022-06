Terranova piange. Addio al giovane Edoardo Bornia, aveva 26 anni

CASALE - Un lutto improvviso, che scuote la comunità di Terranova, frazione di Casale. Nella notte tra lunedì e martedì è morto - per cause naturali - il giovane 26enne Edoardo Bornia. A trovarlo senza vita sono stati i suoi famigliari. Talentuoso musicista, da qualche mese era chitarrista della metal band Still Raining.

Questa sera, giovedì alle 21, sarà recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di Terranova. Il funerale domani, venerdì, alle 15 nella stessa chiesa.