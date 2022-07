A luglio torna l’arte al Castello di Casale con tre nuove mostre

CASALE - A Casale luglio è in arte, con ben tre nuove mostre che verranno inaugurate nei primi weekend di questo mese.

Si parte già domani, sabato 2 luglio, alle 11 con il percorso espositivo di Gianni Iviglia dal titolo ‘Gli ultimi errori della terra’. La sua arte disturbante attinge dall’immaginario e dal quotidiano, realizzando pitture a olio con uno stile impressionista in combinazione con soggetti surreali. Si troverà nel torrione dell’androne del Castello fino al 17 luglio e in agosto verrà poi presentata al The Crown Bulding di New Yorw a Manhattan nella 5° strada, a settembre a Parigi al Palais des congres e a ottobre a Montreal alla Little Italy Gallery.

Si prosegue sabato 9 con l’apertura ufficiale di Castello Contemporaneo, un ciclo di mostre di rilievo nazionale nei più suggestivi spazi della fortezza che proseguirà fino a gennaio 2023. Alle 17.30 verrà inaugurata nelle Sale al secondo piano del Castello ‘I miti del contemporaneo’, la personale di Tommaso Bet con un omaggio a Marco Lodola a cura di Giovanni Granzotto e Anselmo Villata. Alle 18.30 invece nel Salone Marescalchi si aprirà ‘Dopo aver guardato il sole è calato il sipario’ di Alessio Barchitta, artista vincitore del Premio Mostra Istituzionale della VI edizione di Arteam Cup 2020, promosso dall’Associazione Culturale Arteam di Albissola Marina (SV). L’esposizione è realizzata in collaborazione con Associazione Libera Mente Laboratorio di Idee e Arteam - Associazione Culturale. Entrambe le mostre saranno visitabili fino al 4 settembre. Ultimi giorni invece, fino al 10 luglio, per scoprire ‘Il mito di Sergio Leone’, curata da Mauro Galfrè e Bruna Borla e allestita in occasione del Casale Comics and Games.