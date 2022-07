Proroga autorizzazioni dehors, Mossano loda l'amministrazione casalese

CASALE - La settimana scorsa la giunta di Casale ha prorogato il termine per la presentazione delle domande di autorizzazione per occupazioni temporanee del suolo pubblico con dehors denominati 'Covid' al 30 settembre (la scadenza inizialmente era prefissata al 30 giugno).

Tale decisione ha incontrato ancora una volta il favore del presidente di Confcommercio-Unicom Costantino Mossano che loda l'amministrazione Riboldi: «È l’ennesima dimostrazione della vicinanza al mondo dei pubblici esercizi e del commercio. In questo modo, ampliando i termini per una misura che da subito era stata concepita come un aiuto al nostro mondo, va incontro alle esigenze di un comparto economico che è stato così duramente colpito in questi anni di emergenza sanitaria. Di qui il nostro ringraziamento al sindaco Federico Riboldi, all’assessore Gianni Filiberti e a tutto l’esecutivo per questo provvedimento che, pur non risolutivo, sicuramente viene incontro alle nostre esigenze».