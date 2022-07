Torna ‘Moncalvo in danza’, il summer camp per artisti da tutta Italia

MONCALVO (At) - Riparte il conto alla rovescia per ‘Moncalvo in danza’, il summer camp dedicato ad artisti provenienti da tutta Italia. Da oggi, 3 luglio, fino al 10 Moncalvo ospiterà oltre cento danzatori con età superiore ai dieci anni che potranno godere di un calendario di workshop formativi con nomi di prim’ordine nel panorama internazionale della danza classica e moderna e contemporanea. Il summer camp è arrivato ormai alla 15esima edizione e ha raggiunto già da tempo il ‘sold out’ di iscrizioni.

Il corpo docenti quest’anno sarà composto da 8 grandi nomi della danza classica (Alessandra Celentano, Emiliano Piccoli, Francesca Siega, Piero Martelletta, Rosanna Filipponi, Ludmill Cakalli, Simonetta Vaccara e Pascal Talarico) e da altrettanti della danza moderna-contemporanea (Kledi Kadiu, Nicola Benedetti, Nicola Forlani, Mauro Astolfi, Gennaro Maione, Rocco Suma, Barbara Gatto e Alessio Di Stefano). Inoltre le lezioni di danza classica godranno dell’accompagnamento musicale dal vivo dei pianisti Cosimo Santoro e Franco Viganò. Attesi anche i due special guest Giovanna Pisani e Giacomo Castellana, solisti della Compagnia di Balletto del Teatro dell’Opera di Roma.

A conclusione della manifestazione ci sarà come ogni anno il Gran Galà, evento previsto dalle 19.30 di sabato 9 luglio presso l’Open Air Stage di Orsolina28. Si chiamerà ‘Incanto di un tramonto danzante’ e l’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti (800 ingressi in totale).