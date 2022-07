Addio all'economista Carlo Beltrame, aveva 91 anni

CASALE - Il territorio monferrino è in lutto per la morte di Carlo Beltrame. Economista classe 1931, era stato assessore al bilancio con il sindaco Luigi Tartara. Già direttore del CeDres e dell'Ires, era ancora attivo come prolifico pubblicista.

Oggi alle 19 si reciterà il rosario nella chiesa dell'Addolorata. Nella stessa chiesa, domani alle 15, si celebreranno le esequie.