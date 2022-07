A luglio ancora Monfrà Jazz Fest: tutti gli appuntamenti del mese

OLIVOLA - Anche per luglio Monfrà Jazz Fest - la manifestazione che porta la musica per tutto il territorio del Monferrato - conferma un fitto calendario di appuntamenti. Si parte già questo fine settimana, in particolare a Olivola dove venerdì 8 luglio è in programma una cena più concerto al Ristorante I Due Buoi di Villa Guazzo Candiani. L’appuntamento è alle 19 con l’evento dal titolo ‘Doctor Jazz feat Diego Borotti (direttore artistico del Torino Jazz Festival) e Monica Fabbrini’, ispirato alla professione del leader Giorgio Diaferia. Completano la formazione Fabio Gorlier al piano e Giorgio Allara al contrabbasso. Il costo di partecipazione a persona è di 48 euro. I posti sono limitati, è quindi necessaria la prenotazione contattando il numero 366 254 9251 oppure l’email gourmet@iduebuoi.it.

Sabato 9 ci si sposta invece a Vignale, nella cantina Hic et Nunc per un altro spettacolo degustazione: alle 19 si inizia con una visita guidata alle cantine, mentre alle 20.15 atteso sul palco il duo di Tiziana Cappellino, voce e pianoforte, e Gabriele Pelli alla tromba che accompagnerà una dinner box con una selezione di tre vini di Hic et Nunc. Il prezzo è di 50 euro a persona.

Domenica 10 invece la protagonista è Villa Il Cedro di Ponzano dove a partire dalle 17 i visitatori potranno passeggiare nei giardini a ritmo della musica dell’Easytips trio, formato dalle voci di Aura Nebiolo e Caterina Accorsi con Enrico Perelli al pianoforte. Ad accompagnare il pomeriggio i gelati dell’agrigelateria Panarotto e una merenda sinoira offerta dalla Pro Loco. Il costo di partecipazione è di 2 euro a persona, ridotto a 1 euro per soci Le Muse e under 25. Gli under 12 non pagano.

Si chiude luglio in Monferrato invece giovedì 28 dalle 21 alla birreria Moonfrà di Casale. Si esibirà il Why Factor trio, un gruppo formato da tre musicisti della provincia di Alessandria di area prettamente blues, ma che esplora tutti i generi musicali dal classic rock al pop dei giorni nostri.

Monfrà Jazz Fest però non è attivo solo sul territorio. Sabato 23 a Ripalimosani (CB) in Molise si esibirà il Doctor Jazz feat Borotti. Un concerto che riconferma una collaborazione già triennale con Borgo in Jazz, la manifestazione gemella che da anni permette lo scambio di musicisti tra il nostro territorio e la piccola regione italiana.