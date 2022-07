Ultimi due incontri per scoprire la nuova Collezione Bistolfi

CASALE - Dopo i due appuntamenti di giugno, proseguono giovedì 7 e 14 luglio alle 17 i momenti di approfondimento alla nuova Collezione Bistolfi da parte del conservatore del Museo Civico e omonima Gipsoteca, Alessandra Montanera.

Dopo l’inaugurazione ufficiale dello scorso 18 giugno infatti sono stati messi in calendario quattro incontri, di cui gli ultimi due proprio nei prossimi giorni. Un viaggio alla scoperta di una parte della ricca donazione che Casale ha ricevuto nel gennaio 2021 da Vanda Martelli in memoria del marito Andrea Bistolfi. Per partecipare non è necessaria la prenotazione e l’ingresso è al prezzo di € 3.60 a persona. Durante gli appuntamenti si potranno ammirare le circa 250 opere di scultura principalmente in gesso, oltre a esempi di arte plastica in altri materiali come terrecotte, metallo, bronzo e plastilina e vari dipinti dell’artista su tavolette.

La collezione è visitabile anche il sabato e la domenica in quattro orari fissi: alle 11, alle 12, alle 16 e alle 17. Ingresso compreso con il biglietto del Museo Civico (€ 5,00).