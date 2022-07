Furto nel magazzino comunale: denunciato 54enne casalese

CASALE - È stato identificato e denunciato per furto aggravato un casalese di 54 anni, già noto alle forze dell'ordine, per il furto commesso la notte del 23 giugno scorso all’interno del magazzino comunale di via dei Lager nazisti, sede del servizio per la manutenzione del verde pubblico.

Decisive per l'identificazione e la ricostruzione della dinamica sono state le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza della zona.

L’uomo, dopo aver scavalcato il muro di recinzione, si è introdotto all’interno dei locali da un sopraluce, utilizzando alcune attrezzature in uso ai giardinieri comunali. L’accesso è stato possibile per l’esile corporatura del ladro: un primo elemento fondamentale per l'epilogo.

Le indagini, coordinate dal comandante Vittorio Pugno, sono proseguite per rintracciare l’indagato che si è rivelato essere persona senza fissa dimora, trovata pochi giorni dopo nell’abitazione di un congiunto. Qui è stato fermato e poi accompagnato al Comando di Via Facino Cane per gli ultimi rilievi del caso.