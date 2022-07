VILLADEATI - Il conto alla rovescia è terminato: parte oggi la 20esima edizione del MonFilmFest, la kermesse di punta dell’estate monferrina per i cinefili più appassionati. Un'edizione significativa perchè segna il ritorno del forrmat 'Sette giorni per un film' che ha reso celebre il festival e non è potuta andare in scena negli ultimi due anni a causa del Covid. Succederà, quindi, tutto in una settimana, fino a sabato 16. Carla Pampaluna, Julie Rouen, Riccardo Banfi e Giulio Marini saranno infatti i registi ospitati e chiamati a girare un film in sette giorni in Valcerrina all’interno del format che ha reso celebre il festival di Immagina. Gianluca Migliarini, Nahd Bashier, Sandro Carnino e Talita Ghivelder sono gli autori selezionati per il concorso off site: anche per loro una settimana di tempo per produrre un cortometraggio ovunque si trovino.

Un weekend da ‘Vetrina’

Intanto, stasera e per tutto il weekend al Cortiletto di Villadeati saranno proiettati i 18 corti selezionati per la categoria ‘Vetrina’ sui 192 totali esaminati. Si parte quindi alle 21.30 con i primi sei film. Si proseguirà domani e domenica (stessa ora stessa location). Quindi ancora giovedì 14 e venerdì 15, quando verranno premiati i migliori lavori (che verranno decisi dal pubblico sia in presenza che gratuitamente sulla piattaforma ‘Festhome Tv’. Quindi sabato 16 la giornata finale in cui la giuria decreterà i vincitori delle sezioni onside e offsite, per chiudere un’edizione all’insegna del del Monferrato.

Il programma

Di seguito il calendario delle proiezioni al 'Cortiletto' di Villadeati dalle 21

Venerdì 8

Narcisse, di Carlito Ghioni (Canada)

La Berrea, di Ruben Carrillo (Spagna)

Dalla parte di Swan, di Sandro Carnino (Italia)

Perdoname Josè, di Ivan Umpierrez (Canada/Spagna)

Yo, al volante, di Jesús Soria (Spagna)



The Mama Bluegrass Band - Not Only A Party Band, di Riccardo Banfi (Italia)

Sabato 9

Shark, di Nash Edgerton e con la 2 volte candidata al Golden Globe Rose Byrne (Usa)

Haute les coeurs, di Adrian Moyse Dullin (Francia)

Pops, di Lewis Rose (Regno Unito/Francia)



The letter room, di Elvira Lind e con il già vincitore del Golden Globe Oscar Isaac (Usa)

Hugo Villar & Extramuros 'El tercer hombre', di Vittorio Emmanuel Farfán Barria (Spagna/Cile)

Domenica 10

Ce la farò, di Loreto Saiz Corentin Barrial (Spagna/Italia)

Diorama, di Camilla Carè (Italia)

Night train di Sofia Gutman (Francia)

Trumpets Trumpets in the sky, di Rakan Mayasi (Palestina/Libano/Francia/Belgio)

The Nightwalk, di Adriano Valerio (Italia)

En el cielo, di Manuel Gomar, (Spagna)

Giovedì 14

Figlio Santo di Aliosha Massine (Italia)

La Burbruja di María Trénor (Spagna)

La bici di Antonio Oliete (Spagna)



La salud naufraga en la Frontera Sur di Alba Villén e Ignacio Marín (Spagna)

Aún queda polvo bajo el Congo di R.Ruvens (Spagna)

Nuves di Jesus loniego (Spagna)

Venerdì 15

Premiazione dei film e proiezione dei corti premiati

Sabato 16