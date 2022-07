Casale, museo del Duomo e biblioteca del Seminario chiusi per don Busto

CASALE - Il Museo del Duomo e la biblioteca del Seminario di Casale resteranno chiusi per tutto il giorno di domani, sabato 9, in segno di lutto per la scomparsa di Don Paolo Busto.

Le esequie del sacerdote - per 40 anni direttore del settimanale diocesano La Vita Casalese si celebreranno proprio in Duomo domani alle 15. I due siti e le relative mostre riapriranno quindi regolarmente domenica 10 dalle 15 alle 18.