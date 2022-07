Gioanola ricorda don Busto: «Con lui ricordi bellissimi»

CASALE - All'indomani della sua scomparsa, e alla vigilia delle esequie, il capogruppo Pd in consiglio comunale a Casale Luca Gioanola ricorda don Paolo Busto, storico direttore de la Vita Casalese: «Con don Paolo il tempo passava veloce, era un piacere confrontarsi, parlare e ricevere le sue impressioni, i suoi commenti mai banali, i suoi consigli preziosi. Ho ricordi bellissimi di quando ci siamo conosciuti nel 1996 per il servizio da obiettore di coscienza e nei successivi dieci anni di collaborazione con la Vita Casalese, la sua grande passione. Caro don Paolo, grazie, riposa in pace».

Diocesi e informazione in lacrime:... Poche settimane fa aveva lasciato per motivi di salute la direzione de La Vita Casalese