Da domani a Casale aperte le iscrizioni ai servizi scolastici 2022/23

CASALE - Si apriranno domani, lunedì 11 luglio, le iscrizioni per i servizi scolastici 2022/2023. Sul Portale genitori sarà possibile, entro mercoledì 31 agosto, dare la propria adesione per la mensa, il pre e post scuola, oppure per i pomeriggi scuola. È possibile aderire ai servizi solo tramite procedura online. Il rinnovo deve essere effettuato anche dagli alunni del tempo pieno e l’iscrizione è vincolata alla regolarità dei pagamenti pregressi.

Per gli asili nido i rinnovi invece saranno gestiti direttamente dall'ufficio; mentre i genitori dei bambini ammessi dovranno effettuare, dopo aver contattato l’Ufficio Pubblica Istruzione al numero 0142 444204, l’iscrizione al Portale genitori per poter effettuare i pagamenti del servizio.

Se le domande saranno presentate tra il 31 agosto e il 7 settembre non sarà garantita l’attivazione per il primo giorno di scuola, mentre per quelle effettuate dall’8 settembre saranno disponibili dalla settimana successiva al giorno di iscrizione o regolarizzazione dei pagamenti. Per chi ha difficoltà con la piattaforma informatica è previsto un supporto telefonico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 contattando i numeri 0142/444204 – 0142/444368.