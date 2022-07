Nocciolotti De.Co di Salabue: la cerimonia di conferimento

SALABUE DI PONZANO - I Nocciolotti di Salabue (frazione di Ponzano) di Gigi Bordino hanno ottenuto il riconoscimento De.Co (Denominazione culturale d'origine).

Alla cerimonia di conferimento hanno partecipato anche il consigliere provinciale (e comunale di Casale) Benedetto Riccobono e il presidente Cia di Casale Monferrato Marco Deambrogio. Dopo l'introduzione del sindaco Paolo Lavagno, che ha messo in risalto l'importanza per il territorio di queste attività e della volontà di emergere da parte di questi agricoltori con le loro aziende la parola è poi passata ai premiati che hanno, con parole e aneddoti, raccontato la nascita e lo sviluppo delle loro aziende e di come sono nate le idee che si sono concretizzate con il ricevimento del premio odierno. Menzione speciale di qualità ai Grani antichi di Salabue di Carlo Gaddo.