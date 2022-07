A Giorgione la cittadinanza onoraria di Sala Monferrato

SALA - Domani, alle 20, nella sala consiliare del Comune di Sala Monferrato avrà luogo la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Giorgio Barchiesi, il celebre oste televisivo Giorgione, protagonista nelle scorse settimane di alcune puntate dedicate al territorio di Sala e Ottiglio.

Questa la motivazione del riconoscimento: "Per aver contribuito a far conoscere in Italia la grande bellezza e le eccellenze enogastronomiche del Monferrato Casalese in generale e di Sala Monferrato in particolare, e per il suo impegno a promuovere il nostro territorio in futuro".

Nell’apericena che seguirà (su prenotazione al numero 0142 486721 o 0142 486353), il personaggio tv riceverà anche la pergamena di nomina ad ‘Ambasciatore della Muletta Valle dei Frati nel Mondo’.