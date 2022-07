I centri estivi comunali di Casale proseguono nel segno dell'Agri Camp

CASALE - Si stanno svolgendo in queste settimane i Centri estivi organizzati dal Comune di Casale Monferrato per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia. L’iniziativa, che proseguirà anche a settembre prima dell’inizio delle scuole, è stata affidata alla cooperativa Progetto A e ha coinvolto complessivamente 125 bambini.

Il tema per l’estate 2022 è l’Agri Camp che prevede laboratori artistici, di pittura, di gioco, di danza e di narrazione, oltre a giochi di gruppo, attività sportive e motorie, giochi musicali, letture animate e uscite sul territorio. Tra queste, anche la visita al maneggio Melo Ranch di Casale.

I Centri estivi vedono anche la partecipazione di dieci bambini con disabilità che, grazie a un operatore dedicato per ogni partecipante, possono vivere appieno la gioia e il divertimento delle molte attività in programma.

«Il servizio di assistenza ai bambini con disabilità è per noi fondamentale - spiega l’assessore Luca Novelli - infatti oltre al supporto nei Centri estivi comunali garantiamo circa 640 ore settimanali per circa 20 ragazzi che frequentano quelli privati accreditati. In questo modo permettiamo loro di vivere l'esperienza estiva con ampia possibilità di integrazione e in luoghi che possono essere frequentati durante tutto l'anno. Ci tengo a ringraziare oratori, società e circoli sportivi per il lavoro svolto e per la professionalità dimostrata anche quest’anno».

La prima parte dei Centri estivi comunali si concluderà venerdì 22 luglio, ma riprenderanno ancora dal 1° al 7 settembre sempre dalle ore 7.30 alle ore 17.30.