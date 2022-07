Eternit Bis il colpo di scena: rinviata la sentenza, mancano gli atti

TORINO - Al processo Eternit Bis di Torino è successo l’inaspettato: la chiavetta usb dove si sarebbero dovuti trovare «il 90% degli atti» del procedimento penale che vede come imputato Stephan Schmidheiny - accusato in questa sede per la morte di due persone che sarebbe riconducibile allo stabilimento Eternit di Cavagnolo - è inservibile. È successo questa mattina a Torino dove la Corte d’appello avrebbe dovuto procedere con la sentenza. In mancanza di tale materiale però l’atto finale del processo è stato rinviato, presumibilmente alla fine di settembre. Il Pm Maria Pellicano aveva chiesto la conferma della condanna a 4 anni.

«Siamo mortificate - hanno spiegato i giudici, come ha riportato il Corriere della Sera - ma quando siamo andate a cercare un certo passaggio di una consulenza tecnica non abbiamo trovato nulla. È come se la chiavetta fosse vuota o danneggiata». Alla Pellicano è stato chiesto di recuperare il materiale mancante e il magistrato ha detto che si rivolgerà al collega che aveva sostenuto l’accusa in primo grado.

«Troviamo molto strano che proprio il giorno della sentenza, l’udienza venga rinviata - ha commentato Bruno Pesce, coordinatore della sanità di Afeva, associazione che è costituita parte civile all’Eternit Bis, non solo a Cavagnolo ma anche in quello attualmente in corso a Novara - La causa è una chiavetta che era in possesso della Corte già da tempo e risulta inutilizzabile. Ci lascia un po’ stupiti tutto questo: oltre all’ulteriore perdita di tempo, gli elementi contenuti al suo interno erano utili per lo svolgimento dell’udienza stessa».