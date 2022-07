Rave party a Casale? Controlli a tappeto dei Carabinieri

Abbiamo ricevuto parecchie segnalazioni dalla cittadinanza in merito alla presenza, in diverse zone di Casale Monferrato, di 'gazzelle' dei Carabinieri impegnate in controlli. A quanto sembra, sarebbe in corso un tentativo di organizzazione di un rave party in città: per questo, i controlli andranno avanti per tutto il fine settimana.