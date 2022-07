Domani a Camagna ospite il giornalista di guerra Luca Steinmann

CAMAGNA - Sarà Luca Steinmann l’ospite speciale di domani, domenica 17 luglio, nella cornice dei portici del Palazzo Municipale di Camagna Monferrato. L’incontro si terrà alle 17 e s’intitola ‘Alla ricerca dei fatti per un futuro di pace per l'Europa e per il mondo’.

Steinmann, classe 1989, è laureato in Scienze Internazionali, Istituzioni Europee e Giornalismo, e ha lavorato presso il Ministero degli Esteri svizzero da Berna e da Singapore, come docente con il Dipartimento di Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Milano e prima ancora che iniziasse la guerra tra Russia e Ucraina si era recato nel Donbass.