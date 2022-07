La Maturità nel racconto degli studenti-lavoratori del Sobrero di Casale

CASALE - Dopo un anno scolastico trascorso tra azienda e scuola da studenti lavoratori, i tre allievi che hanno aderito al progetto di apprendistato duale presso l’istituto Sobrero di Casale hanno concluso il percorso di studi con l’orale di maturità: si tratta di Gioele Ferrari, Antonio Curti e Andrea Bigliati che a inizio anno hanno cominciato il loro percorso in Nexto, Cold Car e Stat viaggi e ora raccontano la loro esperienza.

«Il mio ultimo anno del corso di Logistica è stato diverso da come me lo sarei mai potuto aspettare - spiega Andrea, diplomato in Logistica completando il percorso in Stat - Alla fine del quarto anno, mi si è presentata l'occasione di intraprendere il percorso di apprendistato duale, presentato alla classe da diverse aziende del territorio. Rimasto incuriosito dalla conferenza tenuta dal dottor Pia e dalla ottima impressione delle sue parole, ho subito preso in considerazione l'idea di portare avanti questo progetto presso il gruppo Stat. Il percorso di apprendistato duale consiste nell'alternarsi tra la realtà scolastica e quella lavorativa nell'arco della settimana, con un regolare contratto. L’apprendistato vero e proprio è iniziato con la mia presenza in azienda per tre giorni a settimana.

Se inizialmente l'adattarsi ad un ambito, quello del trasporto passeggeri, diverso da quello scolastico riguardante la logistica delle merci è stato impegnativo, mi sono poi trovato molto bene. Certo a volte è stato complesso conciliare l'impegno scolastico e lo studio con il lavoro, ma la flessibilità di tutor e insegnanti è stata di grande aiuto. Ho trovato ad accogliermi un ambiente stimolante e dinamico che non mi ha fatto assolutamente pesare il fatto di essere alle prime armi.

Sono estremamente soddisfatto del percorso di studio che ho concluso con un ottimo risultato, 92/100, ora sarò in ufficio a tempo pieno. Sono grato della possibilità che mi è stata offerta, e consapevole del grande aiuto che la scuola mi ha offerto per il mio futuro lavorativo, ci tengo dunque a ringraziare il Dirigente scolastico, il corpo docente e il Gruppo Stat. È un’esperienza che consiglio vivamente a chi in futuro avrà la possibilità di farla».

Gioele, impiegato in Nexto e diplomato in Informatica, racconta: «Aver potuto toccare con mano il mondo dei lavoratori è stato per me fonte di grande ispirazione, questo mi ha permesso di capire cosa volessi fare dopo la maturità, ovvero frequentare l'università e studiare ancora più approfonditamente il mondo dell'informatica. Sono stato affiancato da persone giovani ma già con molta esperienza, c'era fiducia e rispetto reciproco, con un alto livello di comunicazione. Ho capito come si lavora in un team e rispettare le scadenze, durante l'apprendistato ero a tutti gli effetti uno sviluppatore di software, questo mi ha permesso di iniziare a costruire la mia carriera nell'informatica prima dei miei coetanei. Sono felice che la scuola abbia permesso tale attività, ho appreso molte nozioni che mi torneranno utili nella mia carriera da studente ma anche da lavoratore».

Infine Antonio, impegnato in Cold Car e diplomato in Elettronica: «Aggiungo alle impressioni di Gioele e Andrea che condivido , il mio ringraziamento al mio Tutor Fabio Gatta che ha presenziato all’orale di maturità insieme al responsabile delle Risorse umane Davide Chiapello, intervenuti a esprimere anche da parte dell’azienda la piena riuscita del progetto, dalla prossima settimana à inizierò l’apprendistato professionalizzante come Andrea a tempo pieno in azienda».