Gran ritorno a casa per il bozzetto del Bistolfi dedicato a Toscanini

CASALE - È tornato nei giorni scorsi alla Gipsoteca Bistolfi di Casale il bozzetto in gesso della tomba Toscanini di Leonardo Bistolfi. Era esposto a Livorno fino al 10 luglio scorso, all’interno della mostra ‘Vittore Grubicy. Un intellettuale-artista e la sua eredità. Aperture internazionali tra divisionismo e simbolismo’.

L’opera è stata inserita nel percorso espositivo curato dagli storici dell’arte Aurora Scotti Tosini e Sergio Rebora. Si tratta del lavoro preparatorio per l’edicola in marmo bianco che lo scultore casalese realizzò negli anni 1909-1911 al Cimitero Monumentale di Milano. La cappella originariamente fu costruita per la sepoltura di Giorgio Toscanini, figlio del celebre direttore d’orchestra, morto a soli 5 anni a Buenos Aires.