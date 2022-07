Il sogno azzurro finisce con la Croazia

PODGORICA - Finisce al primo turno a eliminazione diretta l'europeo dell'Italia Under 20: dopo le due vittorie con Portogallo e Grecia la squadra di Alessandro Magro si è un po' smarrita e al ko con Israele ai supplementari nell'ultima gara del girone è seguito quello con la Croazia negli ottavi di finale che spegne il sogno azzurro.

72-88 il finale, nonostante una prestazione superlativa del 'tortonese' Leonardo Okeke che seppur sotto leva - ha compiuto 19 anni il 16 luglio scorso - ha messo a segno ancora 15 punti e ben 11 rimbalzi per una doppia doppia che gli è valso il titolo di migliore in campo fra gli azzurri con una valutazione di +23; 'Leo' chiude il torneo con 12 punti e 7 rimbalzi in 25 minuti di utilizzo di media a partita, sicuramente un bottino di cui andare fieri prima di raggiungere i 'colleghi' bianconeri.

Solo tre rimbalzi per Nicolò Castellino, che non ha segnato nessun punto con uno 0/5 complessivo ma che è rimasto in campo per più di dodici minuti, che è stata anche la sua media di utilizzo nel torneo. Per lui, comunque, i complimenti dello staff della Jb Monferrato.