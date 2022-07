Farè (Lega) replica a Gioanola: «Il Pd è in notevole contraddizione»

CASALE - Non si fa attendere la replica di Mario Farè, segretario casalese della Lega, alle dichiarazioni di Luca Gioanola, capogruppo del Pd, di accusa al Carroccio, a Forza Italia e al Movimento 5 Stelle per la crisi di Governo.

«Capisco la delusione di chi è rimasto col cerino acceso in mano, passando da burattinaio del campo largo a necroforo di un camposanto - spiega Farè - Capisco meno, invece, chi fino ad una settimana fa tentava di provocare la fuoriuscita della Lega portando provvedimenti divisivi in Parlamento come ius solis e droga libera ed ora piagnucola per avere un governo ecumenico e compatto, notevole contraddizione mi pare. Governo istituzionale, con scopi e perimetri ben definiti cioè affrontare l'emergenza pandemica, dove la Lega è entrata con responsabilità e ha sempre votato la fiducia anche quando ha criticato i provvedimenti, mandando giù bocconi amari e ben consapevoli, avendo la Meloni all'opposizione, perdere consensi, ma dando priorità agli interessi del Paese anziché quelli di partito. Perciò, l'alternativa è stata avanzare una proposta unitaria come centrodestra di governo dove evidentemente in tale “nuovo patto” non poteva comprendere chi aveva generato la crisi di governo, in sostanza senza i 5 stelle. Se il Pd non è stato disponibile a fare questo passo non penso si possa imputare al centrodestra di governo la responsabilità della fine anticipata della legislatura».