Ad Ottiglio il Monferrato Classic Festival con Salvatore Tirone

OTTIGLIO - Terzo appuntamento per il Monferrato Classic Festival ad Ottiglio, nell'auditorium Piccio. Domenica 24 luglioalle 17.30 si esibirà il pianista Salvatore Tirone. Eseguirà la Sonata K309 in Do Maggiore di Mozart, seguita dalla celeberrima Sonata op. 22 in sol minore di Schumann. Chiuderà il concerto la serie di Improvvisi op 14 di Scriabine.

Nato a Termini Imerese nel 1990, Tirone inizia lo studio del pianoforte privatamente e nel 2006 viene ammesso al conservatorio Bellini di Palermo. Primo classificato in numerosi concorsi nazionali ed internazionali, nel febbraio 2017 è rientrato tra i migliori 4 laureati dei Conservatori della regione Piemonte. Ha conseguito poi il master of art in Music Pedagogy presso il Conservatorio della Svizzera Italiana.