Grignolino e Rubino di Cantavenna protagonisti al Castello di Moncalieri

MONCALIERI (TO) - Ci sarà anche il Consorzio di tutela vini Colline del Monferrato Casalese tra gli ospiti del Festival degli Scienziati di buona forchetta '(G)astronomie', in programma oggi e domani (dalle 16 alle 24) al Castello di Moncalieri, nel Giardino delle Rose Principessa Maria Letizia.

Per l’occasione, il Consorzio monferrino sarà presente con un Banco d’Assaggio curato da Onav Asti per proporre Grignolino del Monferrato Casalese doc, nella versione tradizionale e nella menzione Spumante Rosé Metodo Classico, e il Rubino di Cantavenna doc che, con le sue 17mila bottiglie circa, è una delle più piccole doc italiane.

(G)astronomie è l’occasione per parlare dei futuri scenari di queste missioni e della loro importanza per la vita sulla Terra, nella suggestiva cornice del Castello di Moncalieri, residenza sabauda patrimonio dell’Umanità Unesco, tra un assaggio e l’altro in compagnia di autorevoli esperti e divulgatori scientifici.

Il Festival

Organizzato dal g-astronauta Maurizio Maschio con Silvia Viglietti e la collaborazione di Alba Zanini, il Festival prevede due giornate dedicate al gusto e allo spazio, con incontri, spettacoli, osservazioni al telescopio, proiezioni di film, degustazioni di vini e prodotti locali. In più: mostre, attività per i più piccoli per bambini e ragazzi a cura di OAGe - Osservatorio Astronomico di Genova, Infini-TO – Planetario di Torino. Grandi e piccoli potranno inoltre sperimentare attività con i robot della Lego svolgendo alcune missioni proposte dalla First Lego League Challenge sul campo a Tema Spazio Into Orbit.

I laboratori della durata di 30 minuti si svolgeranno dalle 16 alle 20.30 delle due giornate. Sarà possibile prenotare i turni di partecipazione direttamente allo stand. Associazione Artù Aps si occupa di tecnologie, robotica nell'educazione come strumenti per la creazione di reti intergenerazionali capaci di affrontare unite le sfide del futuro. Spazio alla solidarietà con raccolta fondi a sostegno della Fondazione Piemontese per la Ricerca

sul Cancro onlus di Candiolo.