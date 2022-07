Zaffiro e Gioanola condannano i fatti di Camagna

CAMAGNA - L'ex segretario del Pd di Casale Johnny Zaffiro commenta il vile atto vandalico avvenuto nella notte nei confronti della sezione Anpi di Camagna.

«Scritte nere infamanti e ridicole e macchie nere sulla parete e davanti alla sede dell'Anpi di Camagna, poche ore prima della Pastasciutta antifascista celebrata in tutta Italia. Questo è un attacco alla democrazia, un attacco che non può essere derubricato ad una 'ragazzata', perché testimonia la mancanza di cultura e di intelligenza di persone che di alternative per attirare l'attenzione ne avrebbero molte».

Prosegue l'esponente dem: «Dunque, si vada dritti al punto. Vanno intensificandosi gli attacchi alle sedi simbolo della storia democratica del paese, scelte non casualmente in un mix di elementi eversivi con consapevolezza diversificata che, comunque, è di estrema gravità. Non fa ridere e offende: non tanto noi zecche, offende la liberta, la partecipazione, la serenità e l'intelligenza di tutti e di tutte. Zecche siamo? Ci attacchiamo alla libertà, alla pace, alla giustizia e per questo siamo costituzionalmente antifascisti. Molto logico. "Di merda"? Puzziamo per il caldo? Perché lavoriamo? Perché siamo costanti? Perché siamo riconoscibili? O forse questa povertà di linguaggio rivela semplicemente il vuoto del pensiero. Credo invece che essere una "zecca" mi sta bene, se questo vuole dire uguaglianza, democrazia e solidarietà.

Tutte le forze democratiche politiche e sociali hanno il dovere di prendere le distanze da atti intimidatori e violenti di questo stampo. Ma non può bastare una condanna verbale (pur necessaria), occorre attenzione, indignazione e mai rassegnazione quando vediamo striscioni nelle città o scritte anticostituzionali e denigratori, non basta grattare i simboli per nascondere lo sdegno. Serve una presenza fisica e solidale a Camagna, teatro dell'ultimo episodio, serve alzare l'attenzione».

Condanna l'episodio anche Luca Gioanola, capogruppo a Casale del Pd: «Un atto vile, opera di codardi ignoranti. Un abbraccio al sindaco Claudio Scagliotti, al vicesindaco Luca Beccaria, all'Anpi e a tutta la comunità di Camagna che parteciperà sicuramente con ancora più forza e passione alla iniziativa di questa sera»