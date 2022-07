A Casale presto i certificati anagrafici disponibili anche in tabaccheria

CASALE - Un nuovo servizio sarà disponibile nelle prossime settimane a Casale: il rilascio dei certificati anagrafici direttamente in tabaccheria.

Con questa convenzione da poco realizzata con la Fit (Federazione Italiana Tabacchai), gli esercizi associati che vorranno aderire al progetto potranno accedere al portale del Comune per estrarre e rilasciare ai propri utenti i seguenti certificati anagrafici: nascita, morte, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, stato civile, di famiglia, di famiglia e stato civile, residenza in convivenza, stato di famiglia Aire, residenza Aire, di stato libero, unione civile e convivenza. Si potrà quindi ricevere in tempo reale in tabaccheria il documento richiesto e pagare direttamente l’eventuale marca da bollo, se prevista, e una commissione di 2 euro per il servizio.

È possibile inoltre dall’anno scorso scaricare direttamente online i più comuni certificati. Dalla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/Ciertifico si può accedere al portale che permette di salvarli e stamparli applicando la sola marca da bollo da 16 euro, se prevista dalla normativa. Al medesimo link è presente anche il link all’Anpr (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) che offre il rilascio gratuito di quattordici diversi documenti.