A Giarole il progetto per i piccoli nello spettro dell’autismo

GIAROLE - Venerdì 10 giugno è partito il progetto ‘Giocando s’impara!’ facente parte del più ampio ‘bluMun. I sentieri si costruiscono viaggiando’, promosso dall’associazione Angsa Casale e rivolto ai bambini nello spettro dell’autismo dai 4 ai 10 anni.

L’appuntamento con i piccoli è a cadenza settimanale presso il centro sportivo di Giarole dalle 9.30 alle 11. L’educatrice professionale Silvia Ottone, ideatrice del progetto, conduce attività motoria mirata e strutturata. L’obbiettivo è quello di costruire relazioni, per implementare abilità sociali e promuovere un ambiente inclusivo. Il programma prevede sia esercizi di ginnastica individuale sia a coppie per sviluppare abilità sociali. Infine anche giochi semi-strutturati e percorsi, a coppie o in piccolo gruppo, per permettere l’acquisizione di semplici regole di gioco, del problem solving, di migliorare i tempi di attesa e saper rispettare il proprio turno. Alle attività partecipano, oltre ai genitori, anche i fratelli e le sorelle. Attualmente non si prevede una data di chiusura: il progetto proseguirà e si modellerà tenendo conto delle esigenze dei singoli partecipanti.