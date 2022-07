Il 28 luglio il Prc in piazza Mazzini per l'Earth Overshoot day

CASALE - «Noi non ci arrendiamo a questo stato di cose. Vogliamo agire fuori dal sentiero della competizione tra territori promuovendo invece un coordinamento cooperativo tra di essi, lavorando su soluzioni condivise e democratiche che portino persone e territori fuori dai pericoli costruiti da un’economia irresponsabile». Sono le parole dei segretari regionali del Partito della Rifondazione Comunista di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte (il casalese Alberto Deambrogio).

I circoli si mobiliteranno in vista del 28 luglio: «Sarà l’Earth Overshoot day: il giorno nel quale l'umanità avrà consumato totalmente le risorse che il pianeta produce in un intero anno. Risorse non rinnovabili e che stiamo esaurendo. Una di queste è l’acqua - spiegano i segretari - La crisi idrica di questi giorni non è né una calamità né un’emergenza, ma conseguenza dei cambiamenti climatici e di un uso dissennato delle risorse naturali nelle attività industriali e nell’agricoltura.

Il Governo e le regioni, invece di attuare la riconversione ecologica necessaria da anni, continuano ad operare nella logica dell’emergenza con provvedimenti tampone. E intanto continuano a finanziare lo stesso sistema produttivo che ci ha portato all’orlo del collasso. La valle del Po è un luogo simbolo dell’irrazionale valorizzazione del valore fine a se stessa, dell’idea di una natura ridotta a nero fondale da cui prendere e in cui gettare tutto quel che si vuole. Oggi più che mai appare chiaro come, lungo l’asta del Po, nessuno si salva da solo e che la tanto rincorsa autonomia differenziata è pura follia».

Quindi, proprio per mercoledì 27 e giovedì 28, il Prc ha indetto una serie di appuntamenti lungo il Grande Fiume «per sensibilizzare su questi temi le popolazioni rivierasche del Po. Una catena simbolica per unire i territori nel nome di una alternativa comune e di una riconversione ecologica e sociale dell’economia, nell’interesse di tutte e di tutti».

Quindi appuntamento anche a Casale, in piazza Mazzini, giovedì dalle 11 con un'azione di volantinaggio condotta degli esponenti di Rifondazione.