La Conservatoria di Casale ad Alessandria. L'interrogazione del Pd

CASALE - La Conservatoria di Casale sarà riallocata ad Alessandria. Agli indizi delle ultime settimane si è aggiunta una recente nota che ha i crismi della prova: il fatto che nel bando di ricerca del nuovo conservatore (l’attuale, Francesco Romeo, andrà in pensione a fine mese) si indica come sede di servizio il Capoluogo di Provincia.

In merito il consigliere comunale del Pd, il notaio Roberto Milano, ha presentato un’interrogazione urgente che sarà discussa nella seduta in calendario giovedì. «Era un pericolo di cui già si vociferava prima delle ultime elezioni amministrative, nel 2019 - commenta Milano - Si tratta di un servizio al cittadino che viene meno, qualora non si possa far riferimento agli strumenti informatici ci si troverà a dover andare ad Alessandria di persona oppure ad avvalersi di intermediari, come il sottoscritto, vedendo moltiplicati i costi di accesso al servizio».

