A Madonnina da questo weekend la 39° edizione della festa patronale

MADONNINA - Ritorna con grandi novità la trentanovesima edizione della Festa della Madonna della Neve di Madonnina, frazione di Serralunga di Crea, organizzata dalla Pro Loco. Le giornate saranno sabato 30 e domenica 31 luglio, ma non solo: anche lunedì 1 e sabato 13 agosto. Si parte questo weekend dalle 19.30 con una selezione di piatti tradizionali e a seguire musica dal vivo e dj set. Sabato ci sarà la tribute band Drink Day; mentre domenica si esibiranno i Costa and the Drunks. Lunedì invece si concluderà con i Rubin Red. Sabato alle 21 sarà celebrata la messa in onore della Madonna della Neve seguita dalla tradizionale processione per le vie del paese. Al termine verrà offerto un rinfresco nel piazzale della Chiesa.

Tutte le serate saranno ad ingresso libero. Oltre allo stand della Pro Loco anche possibilità di assaggiare AgriCocktails. Durante la festa si svolgerà il torneo di tamburello in memoria del caro amico Paolo Ottone (per informazioni contattare il 3339258061) e due iniziative organizzate dalla Fiab di Casale Monferrato per sabato e domenica con camminata e giro in mtb in ricordo di Giovanni Pinna (info al 3926462505).