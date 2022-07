Dal Comune di Casale 570mila euro per la riduzione delle tariffe Tari

CASALE - Saranno portate all’approvazione del Consiglio comunale di stasera, giovedì 28 luglio, le riduzioni della tariffazione Tari 2022 finanziate con fondi Covid. Così come previsto dalla normativa nazionale, infatti, entro luglio devono essere approvate le eventuali riduzioni alla tassa rifiuti utilizzando gli avanzi del biennio 2020/2021.

«Ogni amministrazione comunale – ha spiegato l’assessore Giovanni Battista Filiberti – aveva la facoltà di utilizzare gli avanzi: per questo motivo domani porteremo all’approvazione del Consiglio la nostra proposta di agevolazioni da oltre 570mila euro».

Per la precisione, la deliberazione prevedrà 223mila e 443.99 euro per le riduzioni tariffarie relative alle utenze domestiche e 352mila e 300.70 euro per le riduzioni alle utenze non domestiche: «Gli sconti, che riguarderanno sia la parte fissa sia la parte variabile della tassa – ha concluso l’assessore Filiberti – saranno applicati direttamente sulle bollette di dicembre senza alcun bisogno di fare domande o richieste specifiche».

Per il 2022 sono previste due rate della Tari: l’acconto da pagare entro il 16 settembre e il saldo entro il 16 dicembre. Gli avvisi saranno recapitati direttamente a casa a mezzo posta, via pec o via e-mail per chi ha attivato il servizio telematico compilando l’apposito modulo presente nella sezione Modulistica Tari del sito del Comune.