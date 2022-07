Si riunisce stasera il consiglio comunale di Casale

CASALE - Si riunirà stasera il consiglio comunale di Casale, come sempre in presenza a partire dalle ore 21. Ad aprire i lavori ci penserà Roberto Milano (Pd) con l'interrogazione che chiede informazioni sulla Conservatoria che, da Casale, verrà probabilmente ricollocata ad Alessandria.

Si proseguirà quindi «con due importanti proposte deliberative: la verifica degli equilibri di bilancio, che per legge deve essere approvata entro il 31 luglio, e l'approvazione definitiva della variante numero 27 al Piano regolatore (piazza Venezia), a chiusura del procedimento avviato nel mese di maggio 2022 - spiega il presidente Fiorenzo Pivetta - Di particolare rilevanza per i cittadini, inoltre, è la proposta deliberativa di applicazione delle somme ancora disponibili sul cosiddetto Fondone Covid per effettuare riduzioni sulle tariffe Tari 2022, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche».