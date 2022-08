Echorama: una call internazionale sul tema del ricamo ucraino

VILLAMIROGLIO - L’Associazione Echorama organizza la 'Mail Art Call' internazionale dedicata al tema 'Arte del Ricamo Ucraino', con scadenza il 22 gennaio 2023.

Si tratta di una open call internazionale che nasce come invito a scoprire, celebrare e preservare il patrimonio dell’arte del ricamo ucraino, quale prezioso simbolo dell’identità culturale del popolo ucraino, in grave pericolo a causa della guerra di invasione della Russia.

In risposta alle esortazioni dell’Unesco, che negli ultimi 5 mesi più volte ha sottolineato il dramma dei ripetuti attacchi ai siti culturali ucraini e la necessità di proteggere i patrimoni culturali dell’Umanità, con questo progetto artistico l’associazione Echorama spera di poter dare un piccolo contributo per cercare di preservare la memoria dell’esistenza di questa parte del patrimonio identitario della nazione ucraina, diffondendone la bellezza, la ricchezza e l’importanza nel Mondo, affinché la sua esistenza e quella dello spirito ucraino non possano essere cancellate.

Le opere pervenute saranno pubblicate nel profilo Instagram @echorama_mailart e nel blog dedicato vyshyvankamailart.wordpress.com.

Il blog diventerà un archivio online permanente e virtualmente sempre accessibile, che celebrerà questa antica arte ed espressione della cultura ucraina e ne rimarrà fonte di testimonianza e memoria.

A tale scopo, nel blog sono presenti anche link, informazioni e riferimenti utili a scoprire e conoscere l’arte del ricamo ucraino, sia come fonte di ispirazione per gli artisti che come approfondimento per i visitatori del sito.

L’Associazione curerà inoltre la pubblicazione di un catalogo, allo stato attuale previsto in formato in pdf o ebook, che rappresenta un ulteriore veicolo di promozione delle finalità del progetto.

L’invito è rivolto a tutti gli artisti, senza limiti di età, livello o abilità, di ogni paese del mondo, che sono invitati a esprimersi sul tema esplorandone i motivi, i colori e i profondi significati.

La partecipazione è gratuita e sono ammesse tutte le tecniche artistiche, pittoriche e grafiche, comprese incisioni e foto elaborazioni.

Le opere possono essere inviate via posta in formato cartaceo o via mail in formato digitale, come file in alta qualità. Quanto inviato non sarà restituito.

Si può spedire a: Associazione Echorama, Via Principe 5, 15020 Villamiroglio oppure alla mail: echo.rama@hotmail.com.

Il progetto è promosso con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e del Comune di Casale Monferrato.