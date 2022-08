Accordo Novipiù-adidas per le prossime tre stagioni

CASALE MONFERRATO - La Novipiù Monferrato Basket è lieta di annunciare l’accordo di partnership con adidas per la fornitura del materiale tecnico e del merchandising per le prossime tre stagioni sportive.

"Lavorare con un’azienda del prestigio di adidas è per noi allo stesso tempo un'opportunità e una sfida. - ha commentato il direttore marketing e commerciale della Novipiù Monferrato Basket Giovanni Torcello - vestire la prima squadra ed il settore giovanile con materiali innovativi e il brand di sport per eccellenza è un valore importante per il club. La nostra sfida è nel merchandising, dove vogliamo sviluppare una linea di prodotti adidas Monferrato Basket che sia accattivante per i nostri fan. Nel corso delle stagioni verranno rilasciati nuovi articoli e non mancheranno le sorprese e le edizioni a tiratura limitata. La prima uscita speciale sarà dedicata ai tifosi che sottoscriveranno l'abbonamento per la prossima stagione sportiva, e sarà un articolo in esclusiva e non in vendita”.

Al fine di massimizzare efficienza e rapidità di risposta, Novipiù Monferrato Basket sarà supportato da Gtz, hub di riferimento adidas nelle forniture ai club.