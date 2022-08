Monferrato Classic Festival da questa domenica si sposta a Vignale

VIGNALE - Dal 7 agosto i concerti del Monferrato Classic Festival si spostano a Vignale, nella chiesa dell'Addolorata. Inizieranno tutti alle 17.30.

Il primo appuntamento questa domenica vedrà come protagonista Alessandro Simoni. In programma è prevista l esecuzione dei ‘Quadri di un'esposizione’ di Modest Mussorgsky. Classe 1996, Simoni attualmente è allievo della prestigiosa Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma. Il concerto successivo invece si terrà domenica 14, nella medesima location a Vignale. Si esibirà il duo pianoforte-clarinetto di Davide Conte e Damiano Ballarin, in programma musiche di Brahms e Beethoven.