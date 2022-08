A Cella Monte la caccia al tesoro notturna che (ri)scopre il paese

CELLA MONTE - A Cella Monte questa settimana arriva la caccia al tesoro in uno dei ‘Borghi più belli d’Italia’. L’evento, organizzata in collaborazione con Vince Viaggi nell'ambito della manifestazione Borgo dei Desideri, si terrà questo mercoledì, 10 agosto, a partire dalle 21 con ritrovo presso la chiesa di San Quilico.

Per partecipare è richiesta la prenotazione entro domani, martedì 9 agosto, contattando lo 014273216 o la mail mario@vinceviaggi.it. Il costo è di 10 euro a persona, 5 per bambini fino a 12 anni. Come recita la locandina, per prendere parte all’evento sarà semplicemente necessario presentarsi con «tanta simpatia e voglia di mettersi in gioco», ma soprattutto si consiglia di munirsi di una torcia.