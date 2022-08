Inizia la raccolta firme di Unione Popolare per le elezioni

ALESSANDRIA - Inizia la raccolta firme per la presentazione della lista di Unione Popolare alle prossime elezioni del 25 settembre. In merito a questa iniziativa i promotori e le promotrici della lista dichiarano: «Unione Popolare è nata dalla grande convergenza di forze sociali, sindacali di base e autorganizzate, ambientaliste, politiche tra cui Dema, ManifestA, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. Con Luigi de Magistris si è avviato un percorso di democrazia e partecipazione. Noi lottiamo per lo stop immediato della guerra, per le trattative e un mondo multipolare.

Noi ci impegniamo per contrastare la povertà crescente, per una vera riconversione ambientale, per l’abolizione delle leggi vergogna sul precariato, per il salario minimo universale garantito, per la reintroduzione di una nuova scala mobile, per la crescita di salari e pensioni troppo bassi, contro il caro vita».

Continuano gli esponenti: «Raccogliamo le firme per presentare la nostra lista alle elezioni politiche anche nelle condizioni proibitive che ci sono state imposte e dimostriamo che ci sono donne e uomini di questo Paese a cui sta a cuore la democrazia, la pace, la difesa dei diritti. Chiediamo a tutte e tutti - concludono - di sostenere il diritto di Unione Popolare a partecipare alle elezioni».

Dove sottoscrivere la lista di Unione Popolare in provincia