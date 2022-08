Monfrà Jazz Fest: tutti gli appuntamenti di agosto

VIGNALE - Non si ferma nemmeno ad agosto il Monfrà Jazz Fest, continuando a proporre anche attorno a Ferragosto una serie di concerti cartolina in diverse location monferrine.

Le date sono:

• Sabato 13 agosto alla cantina Hic et Nunc di Vignale con il quartetto Va de Bolero, formato da Edda Pando (voce), “Cesc” Marco Franceschetti (sax), Toti Pumpo (chitarra) e Riccardo Vigorè (contrabbasso). Il ritrovo è alle 19 per una visita alle cantine; mentre alle 20.15 inizierà il vero e proprio spettacolo-cena con una degustazione di vini locali.

• Domenica 14 agosto a Piancerreto di Cerrina in partnership con la rassegna ‘Jazz a Piancerreto’. Si esibirà il duo Alberto Gandin (chitarra e voce) e Mara Panico (voce) in ‘Omaggio al cinema’ dedicato ad Armand Gatti, di cui sarà possibile visitare la casa museo. Si parte alle 16.30, al termine merenda sinoira alle 19.30 a cura della Pro Loco. Il concerto è gratuito fino a esaurimento posti, mentre l’aperitivo monferrino sarà a 15 euro a persona.

• Sempre domenica 14, ma di sera ci si trasferisce a La Cantinetta Resort di Mombello per ascoltare il Soul Kitchen Duo formato da Laura Tartuferi (voce) e Gege Picollo (chitarra). Il concerto inizierà alle 21 ed è gratuito fino ad esaurimento posti.

• Lunedì 15 agosto il Monfrà Jazz Fest arriva ai confini del Monferrato, a Verrua Savoia, per ‘Jazz in Fortezza’ con Frank Taschini 4et in omaggio a Gigi Di Gregorio. Il quartetto è formato da Frank Taschini, sax tenore; Massimo Minardi, chitarra; Giorgio Allara, contrabbasso e Marco Puxeddu, batteria. Il programma comincia alle 18:30 con possibilità di vista guidata della fortezza; alle 19:00 la merenda sinoira e infine alle 20.30 il concerto realizzato in collaborazione con l’associazione Fondazione Eugenio Piazza-Verrua Celeberrima Onlus e l’Associazione La Rocca. Biglietto € 7 intero, € 5 ridotto (soci Le Muse e under 25), gratuito under 12.

• Giovedì 25 agosto al Moonfrà di Casale ritorna la musica in birreria di Gabriele Guglielmi (voce)e Gege Picollo (chitarra). L’appuntamento s’intitola Cole Porter Songbook e sarà alle 21.30.

Per info, prenotazioni e il programma completo visitare il sito www.monjazzfest.it. Gli appuntamenti di Monfrà Jazz Fest torneranno a settembre.