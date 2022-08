Il mercatino dell’antiquariato a Casale non va in ferie

CASALE - Proprio il giorno prima di Ferragosto torna a Casale il Mercatino dell’Antiquariato. Domenica 14 al mercato Pavia, senza stop anche per questo mese, la tradizionale esposizione sarà aperta ai visitatori dalle 8.30 alle 17.

Dal 2021 infatti gli organizzatori di mON hanno deciso di sperimentare un’edizione nel cuore dell’estate, che non si ferma neanche per le ferie. Sarà accompagnato come sempre da Casale Città Aperta, la manifestazione per riscoprire i siti storici di Casale.