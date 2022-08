A Treville lo scorso weekend grande festa tra musica e visite guidate

TREVILLE - L’edizione 2022 di Treville in Festa si è conclusa lunedì scorso, 8 agosto, dopo un intero weekend di eventi tra musica, cibo e mostre. L’evento è stato realizzato in collaborazione con il Comitato Asiglianese e si è svolto da venerdì 5 in piazza Devasini. Oltre ai numerosi gruppi e artisti che hanno animato le serate, ad attirare il pubblico sono state la mostra di fossili provenienti dal Monferrato e la visita all’Infernot locale. Domenica 7, al pomeriggio, è stata anche organizzata una passeggiata geologica guidata dal collezionista trevillese Fabrizio Frigeri.